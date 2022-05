A Quartu risorge l’infopoint del Margine Rosso: tutto nuovo, sarà pronto entro l’estate

Le barriere arancioni non sono così alte da nascondere alla vista la data di fine lavori: 21 giugno 2022. Il primo giorno d’estate segnerà, salvo ritardi, la rinascita dello storico infopoint del Margine Rosso a Quartu Sant’Elena. Sbarrato da anni perchè pericolante e aggredito dai tarli, la rinascita della struttura sulla costa quartese è molto vicina. I lavori, sessantamila euro usciti dalle casse comunali, erano indispensabili per poter riaprire il punto di informazioni turistiche. Ma non ci saranno solo depliant e cartine geografiche: già qualche mese fa, dai vertici dell’amministrazione comunale avevano spiegato che sarebbe potuto diventare il punto fisso per le riunioni della Pro Loco e una sorta di front office tra i cittadini e lo stesso Comune, con la presenza di qualche funzionario. Un occhio rimane strizzato anche verso la nuova realtà creata da Roby Matta, l’associazione turistica Quartu Sant’Elena, che potrebbe essere coinvolta per allargare la squadra della promozione turistica della terza città della Sardegna. Tetto, porticato e soffitto totalmente rinnovati, il cantiere va avanti in maniera abbastanza spedita.

E in un rione, quello del Margine Rosso, abitato da cinquemila quartesi, il presidente del comitato Emanuele Contu fa un applauso al Comune, “nonostante le grandi difficoltà sta continuando con i suoi lavori” e conferma la prenotazione di uno spazio interno: “Abbiamo già inoltrato la richiesta ufficiale all’amministrazione, vogliamo poterlo utilizzare per fare le nostre riunioni e progettare eventi e manifestazioni utili al rilancio di tutta la zona. Sabato prossimo, per esempio, faremo un reading letterario in spiaggia, e abbiamo i motori già accesi per il weekend di Monumenti Aperti”.