A Quartu il commosso addio a Roberto Taccori: “Proteggi le tue adorate bimbe da lassù”

A Quartu l’ultimo e commosso addio a Roberto Taccori, il 47enne trovato morto due giorni fa sugli scogli della Sella del Diavolo. Strapiena la basilica di Sant’Elena per il suo funerale, in tantissimi hanno voluto salutarlo per l’ultima volta. Magazziniere, negli ultimi tempi disoccupato, Taccori lascia la moglie Giusy, due bimbe piccole e un fratello. E il pensiero di molti va soprattutto alle due giovanissime, che dovranno crescere senza più poter contare sulla presenza di quel papà tanto atletico, sempre sorridente e amante delle lunghe passeggiate. Il rito funebre è stato celebrato da don Alfredo Fadda, parroco della chiesa principale di Quartu. Sia all’ingresso sia all’uscita, la bara di Taccori è stata preceduta dai bambini del suo gruppo scout, tutti visibilmente commossi e in lacrime. Una morte improvvisa, frutto di un malore o di una caduta, in quei posti immersi nella natura che il quarantasettenne conosceva benissimo.

Le lacrime sono state tante prima e dopo il funerale. Un lungo applauso ha accompagnato l’uscita del feretro di Roberto Taccori. Che, come da sua volontà, nei prossimi giorni verrà cremato.