Pirri, l’ultimo saluto a Gianluca Perra, 56 anni, il sub deceduto il 4 luglio dopo un’immersione fatale a Cala Regina: “Vola in alto”. “Il mare ti ha preso, ma il tuo ricordo resta sulla riva dei nostri cuori”: con queste parole chi gli ha voluto bene lo ricorda sui social, in corso il funerale dell’uomo che, pochi giorni fa, non è più riemerso dall’acqua di quel tratto di mare che tanto amava.

57 anni li avrebbe compiuti tra poco, ma il destino non ha voluto. Nella Parrocchia di San Giuseppe sono in tanti a stringersi ai familiari di Perra in questo triste momento.