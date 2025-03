Persiste il problema della recinzione, però, segnalata dai residenti che hanno mostrato le immagini del prima e dopo la pulizia e la recinzione non integra.

A Mulinu Becciu via sterpaglie ed erbacce che agevolavano nascondigli e vie di fuga al maniaco, ma la recinzione del parchetto è ancora divelta: potrebbe essere uno dei passaggi dell’uomo che da 10 anni terrorizza le donne.Si mettono in campo tutti gli accorgimenti al fine di interrompere la scia di paura che il maniaco ha seminato in tutti questi anni: agisce al buio, sempre ultra coperto, attento ad evitare le telecamere e la gente, con l’intenzione di molestare le donne soprattutto di quel quartiere unito e affiatato, ora più che mai, che vuole proteggere chi chiede di avere nuovamente il diritto di uscire senza paura. I giorni scorsi il Comune è intervenuto per ripulire dall’erba alta e dai rami particolarmente sporgenti le aree verdi, una protezione per il maniaco che poteva nascondersi tra i cespugli e fuggire abilmente senza esser mai fermato. La richiesta era stata inoltrata dalle donne del comitato spontaneo nato proprio in seguito agli episodi a sfondo sessuale, supportate dall’avvocato Gianfranco Piscitelli che segue e tutela le vittime che, sinora, hanno denunciato le molestie subite.