A Monserrato spoglio lumaca, Locci in testa stacca gli avversari

Monserrato – Locci in testa, distacca gli avversari: seguono Picciau, Corda e Sanna. Dati ovviamente parziali, lo spoglio è ancora in corso e procede lentamente come la diffusione dei dati ufficiali che, al momento, profilano il sindaco uscente Tomaso Locci, sostenuto da tre liste civiche, in testa. Segue Valentina Picciau, sua avversaria diretta anche durante le precedenti amministrative, sostenuta dai 5 Stelle, Svolta-Progressisti e due liste civiche. Alberto Corda, centro destra, affiancato da Riformatori, Fratelli d’Italia e due liste civiche, distaccato da Picciau, precede a Efisio Sanna, sostenuto da Pd e due liste civiche.