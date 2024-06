Alessandra Zedda: “Siamo i vincitori morali ma il centrodestra va rifondato, continuerò a battermi per una Cagliari migliore”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

La telefonata a Massimo Zedda gliel’ha fatta circondata dal suo staff, con la serenità e il sorriso che l’hanno sempre contraddistinta sin dal primo giorno della campagna elettorale: “Tanti auguri, Massimo, e collaboriamo insieme per il bene di Cagliari”. Alessandra Zedda ha ammesso la sconfitta, il centrodestra non arriva nemmeno al ballottaggio e perde con un distacco di poco superiore ai venti punti. Un tracollo, in altre parole, che la Zedda non nasconde: “Il trend non è stato invertito. Abbiamo partecipato lealmente e correttamente, parlando di noi e del programma, evitando polemiche sterili per denigrare gli avversari ma, anzi, proponendo una crescita con un’amministrazione sicura al femminile della nostra città. Rispetto le posizioni dei cittadini, ripartiamo da qui”. Cagliari fallisce, ancora una volta, l’obbiettivo di avere una sindaca donna, per i prossimi cinque anni, salvo ribaltoni, andrà in onda da palazzo Bacaredda il “Massimo Zedda ter”, stavolta però con l’aggiunta del Movimento 5 Stelle col quale un legame è iniziato solo negli ultimissimi anni. La responsabilità politica della sconfitta, tanti lo dicono a bassa voce, è da ricercare nei mesi scorsi, e ha il nome di Paolo e il cognome di Truzzu, tra cantieri infiniti e altre iniziative bocciate dalla maggioranza dei cagliaritani.