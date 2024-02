A Marrubiu la 44° Edizione del Carnevale Su Marrulleri

Il Comune di Marrubiu con il sostegno di Regione Autonoma della Sardegna, Fondazione di Sardegna, Unione dei Comuni del Terralbese, Consorzio Parco Monte ARCI ed il supporto di Associazione Su Marrulleri e Pro Loco Marrubiu organizza la 44° Edizione del Carnevale Su Marrulleri.

Il 18 febbraio andrà in scena la sfilata dei carri di cartapesta più bella della SardegnaA chiudere il Grande Evento, il grande Giorgio Prezioso.

https://youtu.be/QeUchua_hVw

Giorgio Prezioso è una leggenda della scena dance italiana, con una carriera di oltre 30 anni e una serie di hit che hanno fatto la storia della musica Dance.

Un artista eclettico e innovativo, che ha saputo reinventarsi e adattarsi ai cambiamenti delle tendenze musicali, senza mai perdere la sua identità e la sua passione, un performer carismatico e coinvolgente, che saprà creare un’atmosfera magica e elettrizzante con il suo sound e il suo stile.

Al raduno regionale parteciperanno in 20 tra carri e gruppi provenienti da tutta l’isola. I carri allegorici potranno essere ammirati già dalle 11.30 presso Via Arborea e Via F.lli Cervi

Ad aprire ufficialmente la sfilata alle 15.00 l’Associazione Culturale Tamburini e Trombettieri Città di Oristano.

Alle 21.30 sono previste le premiazioni e alle 22.00 il gran finale col DJ Giorgio Prezioso.

L’Amministrazione Comunale di Marrubiu ha messo in atto una organizzazione senza precedenti, e da mesi sta lavorando instancabilmente per organizzare un Carnevale indimenticabile, che consacri Su Marrulleri a Grande Evento. È stata lanciata una campagna di comunicazione su larga scala, coinvolgendo i media e i social media per far conoscere a tutti questo straordinario evento. Una novità, anche chi non potrà assistere alla spettacolare Sfilata, potrà seguire l’intera diretta su VIDEOLINA.

L’edizione 2024 sarà anche all’insegna dei ricordi: terremo nel cuore Gianfranco Spiga, noto Su Pirata, il creatore della maschera simbolo del Marrulleri scomparso lo scorso anno e Marrubiu non dimentica Davide Pils, che con la sua arte e il suo Murales dedicato a Su Marrulleri, ha lasciato un segno indelebile sulle pareti del paese e sul cuore dei marrubiesi.

Il Carnevale sarà per Marrubiu l’occasione per celebrare la tradizione e la gioia, ma anche un’opportunità per promuovere il proprio comune come destinazione turistica di qualità. I visitatori avranno anche l’occasione di scegliere tra diverse proposte gastronomiche dai piatti della tradizione ai gustosi panini, dai bar ai ristoranti, dai chioschi ai food truck.

All’entrata del paese sono previste ampie aree parcheggio.

L’Amministrazione ha inoltre lavorato a stretto contatto con le forze dell’ordine per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti, assicurandosi che il divertimento sia al centro dell’evento. L’intento è creare un Carnevale che resterà impresso nei cuori di tutti i partecipanti, unendo le generazioni e lasciando un segno nella storia cittadina.“Abbiamo deciso di offrire un finale straordinario al nostro Marrulleri. Ci prepariamo ad accogliere migliaia di persone provenienti da tutta l’isola e desideriamo offrire un evento unico.” – Il Sindaco Luca Corrias.