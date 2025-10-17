Siamo giunti alla 33ª edizione della Sagra della Lumaca, inserita all’interno della 404ª Festa di Sant’Amatore Vescovo e Martire Africano.



La Sagra della Lumaca, la più grande manifestazione d’Europa dedicata al prelibato gasteropode, altro non è che la semplificazione dell’antichissima Fiera che si svolgeva a Gesico nel giorno dedicato al Santo.

Nel 2025 ci è stato ufficialmente riconosciuto lo status di “Sagra della Lumaca più grande d’Europa”.

Con la collaborazione dell’Università di Sassari, dell’Università di Cagliari, dell’Archivio di Stato di Cagliari, del Museu Arxiu de Vilassar de Dalt (Catalogna), delle Acli, della Parrocchia e del Comune di Gesico, il progetto vedrà la realizzazione di una Settimana dedicata alla Cultura enogastronomica, alla Ricerca storica e alla Ricerca scientifica.

Sono attesi a Gesico per l’occasione studiosi, operatori turistici, quasi 300 espositori dei “Saboris Antigus” e 10 cantine tra le più rinomate della Sardegna.

Per una settimana Gesico, grazie alla Sagra e alla Festa — tra il Sacro e il Profano — tornerà a essere la fiera enogastronomica più grande della Sardegna.

Per la parte scientifica sono attesi risultati importanti sulla proteina Elicina, da utilizzare in campo medico come potente antibiotico naturale e coadiuvante nelle cure chemioterapiche dei tumori infantili.

È recente inoltre la scoperta che le lumache fanno molto bene al cuore.

La Sagra della Lumaca crea un grande indotto economico e diffonde benessere e curiosità in tutto il territorio.

Finalità

L’esigenza è quella di:

Promuovere il territorio e favorire un sentimento comune identitario ;

Attivare processi innovativi e di sperimentazione ;

Coinvolgere scuole e università ;

Consolidare il dialogo tra bambini e anziani , riscoprendo il patrimonio storico;

Sviluppare la cultura e l’enogastronomia come strumenti di crescita locale;

Sensibilizzare la popolazione, in particolare gli studenti , a conoscere meglio il proprio territorio;

Contrastare lo spopolamento delle zone interne ;

Fare di Gesico un punto di riferimento per la ricerca storica e archeologica con la “Casa Dessì”;

Estendere il progetto oltre i confini comunali, creando sinergie con la cittadina catalana di Vilassar de Dalt e con i Comuni sardi dei Santi Martiri Africani, oltre che con le 11 Città delle Lumache.

PROGRAMMA UFFICIALE

VENERDÌ 17 OTTOBRE 2025

Ore 15:30 – 16:30

28ª Corsa delle Lumache

Dopo le qualificazioni e lo “Sprint Out”, avrà luogo la Finalissima.

Premiazione dei vincitori.

Manifestazione per bambini, in collaborazione con l’Autoscontro Tidu, presso la Palestra Comunale.

In palio 100 gettoni.

(Orario soggetto a variazioni per motivi climatici).

Ore 18:30

Santa Messa e Processione con Sant’Amatore

Accompagnata dai Gruppi Folkloristici di Gesico, Selegas, Villanovafranca, Siurgus Donigala e Guasila, e dalla musica di launeddas e organetto di Sandro Frau ed Edoardo Manca.

Partenza dalla Chiesa Parrocchiale di Santa Giusta verso il Santuario.

SABATO 18 OTTOBRE 2025

Piazzale Scuole Elementari

Ore 15:00 – Apertura Fiera Agricola .

Ospiti d’onore 2025: Azienda apistica Serdianese di Luigi Stara e altre eccellenze sarde.

Ore 15:30 – Inaugurazione 4ª Mostra dei Canarini a cura dell’Associazione Ornitologica Sarda (interno ex Scuole Elementari).

Piazzale Chiesa di Santa Maria

Ore 16:00 – Inaugurazione “Giornata del Romanico”, allestimento accampamento medievale e campo di tiro con l’arco a cura del gruppo Funtana Onnis Guasila (cortile sagrato di Santa Maria d’Itria).

Museo Casa Dessì

Ore 16:15 – Inaugurazione mostra “Tibet: Mistero e Luce” , esposizione di oggetti d’arte e rituali antichi.

Ore 16:30 – Inaugurazione mostra e laboratorio esperienziale “L’Ossidiana e le Pietre” a cura di Giuseppe Cabras.

Durante le giornate di sabato sera e domenica pomeriggio:

Visite guidate e show cooking dello chef Ivo Palazzari con due pietanze medievali (max 70 persone).

Palestra Comunale

Ore 16:45 – Inaugurazione 33ª Sagra della Lumaca.

Degustazione gratuita di specialità a base di lumache (dalle 17:00 alle 18:00, fino a esaurimento scorte).

Cena in palestra.

Apertura di almeno un punto ristoro con menù turistico fino alle 23:30, e anche domenica mattina.

Dalle Ore 16:30 – “Passillendi, Baddendi e Cantendi”: musica etnica, folklore e balli in piazza a cura del Maestro Marcello Caredda con il Marcy Show (Piazza Sa Panga e vie di Gesico).

Ore 19:30 – Concerto del Duo Dorian con Cristina Scalas (flauto traverso) e Davide Mocci (chitarra), in collaborazione con le Acli (Chiesa di Santa Maria d’Itria).

Ore 21:30 – Concertone in Piazza con Giuliano Marongiu: spettacolo musicale folk ed etnico (Piazza Padre Fausto Cuccu – ex Piazza Mercato).

DOMENICA 19 OTTOBRE 2025

Dalle Ore 9:00 – Giornata del Romanico: visite guidate, musica con i Club Smoothie e degustazione della “cucina romanica” (Chiesa e piazzale di Santa Maria d’Itria).

Ore 11:20 – Santa Messa in diretta dal Santuario di Sant’Amatore, celebrata dal Cardinale Arrigo Miglio, trasmessa da Videolina e animata dal Coro Parrocchiale diretto dal Maestro Andrea Pilloni.

Tema: “Missioni di Pace”.

Nel corso della diretta: interviste alle autorità civili e religiose e cartolina del paese di Gesico.

Ore 12:00 – “Passillendi, Baddendi e Cantendi”, musica itinerante per le vie e piazze del paese a cura del Maestro Marcello Caredda e del trio Banderas.

Ore 15:00 – Elena Ciccu Show, spettacolo per adulti e bambini (Piazza Sa Panga).

Ore 16:45 – Panky Alma Live, concerto di musica leggera con l’artista Pamela Strazzera (Piazza Sa Panga).

LUNEDÌ 20 OTTOBRE 2025

Ore 19:00 – Processione di rientro di Sant’Amatore

Accompagnata da gruppi folk, launeddas e organetto (Sandro Frau ed Edoardo Manca).

Scioglimento del voto popolare secolare.

A seguire: Spettacolo pirotecnico a cura della Ditta Piano di Dolianova (Piazzale Chiesa di Santa Giusta).

Gesico, 14 ottobre 2025

A.T. Pro Loco Gesico – Comune di Gesico

(Carlo Carta)