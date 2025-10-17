A Domus de Maria e Chia linea telefonica e internet ko da tre giorni: “Siamo fuori dal mondo”.

Un disservizio che sta creando non pochi disagi anche perché i servizi come posta e banca vengono a manacare. “Ormai sono 3 giorni senza linea telefonica, senza connessione internet, senza avere un collegamento con il resto del mondo, ciò vuol dire che non funzionano i principali servizi come poste e banche” spiega un residente. “Nel 2025 il telefono è essenziale anche per stare in contatto con una persona che sta poco bene”.

Sono già state inoltrate da parte dei cittadini le segnalazioni alle istituzioni di competenza al fine di risolvere la problematica nel minor tempo possibile.