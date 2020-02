“A Cagliari c’è chi rinuncia alla crociera pagata tremila euro per paura del Coronavirus” 

La crociera era lì, pronta ad accoglierli per una lunga vacanza nei mari asiatici. Eppure, un gruppo di cagliaritani ha preferito rinunciare: “Hanno praticamente perso tremila euro a testa, l’assicurazione non prevede rimborsi in caso di epidemia e pandemia”. Poco conta l’utlima parte della frase pronunciata da Mauro Doro, titolare di un’agenzia di viaggi a Cagliari, visto che la ragione che ha portato alcuni sardi a restare a casa è stata la paura del Coronavirus. Paura, quindi, niente di certo o di confermato. Tant’è: negli ultimi giorni fioccano le disdette di viaggi. E la paura di chi propone pacchetti quali crociere o tour aumenta in maniera esponenziale. “Stanno rinunciando a fare viaggi anche negli Emirati Arabi, in Egitto e nella stessa Europa. C’è ormai una psicosi anche se non si sa tutto di questo virus, si cancellano viaggi di piacere anche sapendo che si perderanno soldi”, afferma Doro, “e per me c’è anche un danno legato alla sospensione di tutti i viaggi di istruzione delle scuole”. Ormai “reggono solo i viaggi di lavoro”. Sperare di ricevere telefonate per prenotare viaggi di nozze o weekend nelle capitali europee, da una settimana a questa parte, almeno nel caso del 43enne somiglia a un miracolo.

Il commerciante non è ottimista: “Il mancato guadagno per me è elevato e, quando l’emergenza sarà finita, ci vorrà almeno un anno di fatica per potersi riprendere”, prevede. Doro, quando ha ricevuto i vari forfait dei clienti, non ha nemmeno provato a farli desistere dalle loro scelte: “Non sono un medico quindi non posso rassicurare nessuno, anche perché su questo virus c’è ancora molta confusione. Si sa solo che è molto veloce ma non si conoscono ancora tutti i suoi effetti.