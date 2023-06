A bordo del furgone metadone e siringhe, spunta anche l’eroina: coppia nei guai a Cagliari

Due boccette di metadone, altrettante siringhe, una già usata e l’altra pronta per essere iniettata, ventidue grammi di eroina e un coltello a serramanico lungo otto centimetri. È quanto hanno rinvenuto gli agenti di una delle pattuglie del nucleo pronto intervento della polizia Locale di Cagliari durante il servizio di presidio del territorio tra via Ticca e via Laconi, in piena periferia. Gli agenti, in moto, hanno notato due uomini, un 43enne e un 52enne entrambi residenti nell’hinterland mentre, a bordo di un autocarro, stavano maneggiando delle siringhe. Un fatto già grave, aumentato dalla guida senza nessun controllo sufficiente della strada Gli agenti hanno intimato subito l’alt al conducente del veicolo per verificare la natura di quanto notato in precedenza e, dopo un’accurata ispezione e perquisizione personale, sono stati ritrovati sul mezzo 0,22 grammi di sostanza presumibilmente eroina, un coltello serramanico di otto centimetri di lama, due boccette di metadone e due siringhe delle quali una con residui di sostanza stupefacente e l’altra pronta per essere iniettata.

Lo stesso guidatore è stato invitato a sottoporsi all’alcoltest e al drogatest ma si è rifiutato. Motivo per il quale è stato denunciato per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti e denunciato in concorso con il passeggero per detenzione di coltello a serramanico e per detenzione di sostanze stupefacenti. Inoltre, entrambi verranno segnalati alla Prefettura di Cagliari per essere sottoposti ad una visita periodica sulla idoneità psicofisica alla conduzione di veicoli a motore. L’autocarro, ovviamente, è stato sequestrato.