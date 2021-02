Monserrato – Ignazio Espis a 87 anni ha ancora tutte le forze per lavorare: riprende in mano il suo lavoro, la sua passione dal 1945 e ricomincia a riparare le biciclette. Ai microfoni di Radio Casteddu racconta: “Vado avanti perché la salute ce lo permette, la volontà non manca e quello che riusciamo a fare, lo facciamo volentieri. Compirò 88 anni a maggio”.

Il signor Ignazio torna sulla cresta dell’onda anche in seguito alle restrizioni dal coronavirus che hanno incentivato l’uso delle due ruote. “Bisognerebbe realizzare i passaggi adatti anche per i ciclisti, però, anche solo un marciapiede più largo dove poter camminare e non dare problemi alla gente”.

Risentite qui l’intervista a Ignazio Espis del direttore Jacopo Norfo e di Paolo Rapeanu

e scaricate gratuitamente l’APP di RADIO CASTEDDU