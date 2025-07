Si chiamavano Mariano Scano, Maria Rosaria Pitzalis, Luciana Sigura e Maria Assunta Cara i quattro giovani che in Trentino trovarono la morte: erano lavoratori stagionali quando una valanga di fango li travolse assieme ad altre 264 persone, tra cui molti bimbi. Oggi l’amministrazione comunale ha in programma una giornata commemorativa che si concluderà stasera presso il campo sportivo di via Togliatti. Dalle ore 18.30, con l’esibizione introduttiva della Banda musicale “Stanislao Silesu” di Samassi, si terrà il meeting “per mantenere vivo il ricordo di quei giovani”.

“Con profondo dolore, ricordo i nostri cari amici scomparsi in Val di Stava. In questo giorno il pensiero va a chi non è più con noi. Maria Assunta, Maria Rosaria, Luciana e Mariano, giovani carichi di sogno e di speranza e obiettivi da raggiungere” ricorda un cittadino.

“Il loro sorriso e la loro gioia rimarranno indelebili. Non dimenticheremo mai le emozioni e i momenti speciali condivisi. Siete stati tutti parte della nostra vita. Il vostro ricordo è una luce che continua a illuminare il nostro cammino”.