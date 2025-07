Anche i canali, il suolo pubblico oltre alle condotte fognarie saranno oggetto di attenzione da parte degli incaricati che hanno il compito di eliminare gli infestanti animali alati. Sono ovunque, oramai, e sono diventati l’incubo di chi li ritrova anche in giro per casa: non attaccano l’uomo ma possono essere portatori di germi e batteri dannosi per la salute. Da tempo è esploso il caso “blatte”, una tematica che tiene banco non solo a Sestu ma in tutto l’hinterland cagliaritano. Una buona annata, insomma, complice il gran caldo si sono moltiplicati a vista d’occhio. Ecco, quindi, che il Comune prende provvedimenti per arginare il fenomeno: a partire da venerdì 25 luglio a giovedì 31 luglio 2025 (compreso), dalle ore 0:00 e sino alla prime ore del mattino (entro le ore 09:00) la Soc. Nuova Prima S.r.l., affidataria del servizio di disinfestazione da blatte nel centro urbano, avvierà gli interventi di disinfestazione in tutto l’abitato (suolo pubblico, canali e condutture fognarie) secondo il cronoprogramma.

“Si precisa che il cronoprogramma suddivide l’abitato in microzone e le vie in esse indicate si riferiscono a quelle principali. L’intervento di disinfestazione, pur con un elenco non totalmente esaustivo, coprirà tutte le viabilità in esso ricomprese.

Azioni da osservare durante le operazioni di disinfestazione: non sostare nei pressi della macchina operativa;

gli infissi esterni dovranno essere tenuti chiusi;

tenere all’interno delle proprie abitazioni gli animali domestici;

tenere, per quanto possibile, le autovetture in garage o nel parcheggio interno, al fine di lasciare libero il transito ai mezzi operativi.

Il programma è susccettibile di lievi variazioni e slittamenti, in relazione alle condizioni generali che potrebbero presentarsi al momento dell’intervento” ha spiegato la sindaca Paola Secci.