Dolianova, il cane Hope, recuperato dalle volontarie in fin di vita, è curato e monitorato in clinica: la sua situazione purtroppo rimane molto delicata.
Abbandonato chissà da quanto tempo, è stato salvato dalle volontarie della Strada verso Casa che lo hanno affidato alle cure dei dottori.
“Dai primi esami è risultato positivo alla leishmania in stato avanzato. Al momento Hope è anche fortemente anemico e presenta rogna sarcoptica. Le lesioni molto gravi che ha sul corpo sono in gran parte legate proprio alla leishmania e allo stato di forte debilitazione in cui si trova.Il quadro clinico non è ancora completo. Devono essere eseguiti ulteriori esami più approfonditi per valutare meglio la situazione della leishmania e capire quanto l’organismo sia stato compromesso. Tra questi ci sono esami come elettroforesi, esami midollari e analisi delle urine, che serviranno a definire meglio la gravità della malattia e a impostare le terapie più adeguate.I veterinari ci hanno già avvisato che il ricovero sarà lungo. Se Hope riuscirà a superare questa fase critica potrebbe rimanere ricoverato anche per settimane, e questo comporta una spesa giornaliera molto alta tra ricovero, farmaci e cure.Anche dopo il ricovero il percorso sarà lungo: per mesi avrà bisogno di terapie continue, esami, controlli frequenti e cibo specifico per la sua condizione”.
Per Hope è stata anche aperta una raccolta fondi: “In questo momento è impossibile stabilire un preventivo preciso, sappiamo solo che purtroppo le cifre saranno molto alte.Come sapete stiamo raccogliendo donazioni per poter sostenere tutte queste spese e dare a Hope una possibilità. Tutte le donazioni verranno utilizzate nel tempo per le sue cure. Se dovessero arrivare donazioni superiori rispetto a quanto necessario per Hope, verranno ovviamente utilizzate per visite veterinarie, terapie e mantenimento degli altri cani del rifugio, che ogni giorno hanno bisogno di cure e assistenza.Questi sono i dati per chi volesse aiutarci con una donazione:PayPal: [email protected]
Abbandonato chissà da quanto tempo, è stato salvato dalle volontarie della Strada verso Casa che lo hanno affidato alle cure dei dottori.
“Dai primi esami è risultato positivo alla leishmania in stato avanzato. Al momento Hope è anche fortemente anemico e presenta rogna sarcoptica. Le lesioni molto gravi che ha sul corpo sono in gran parte legate proprio alla leishmania e allo stato di forte debilitazione in cui si trova.Il quadro clinico non è ancora completo. Devono essere eseguiti ulteriori esami più approfonditi per valutare meglio la situazione della leishmania e capire quanto l’organismo sia stato compromesso. Tra questi ci sono esami come elettroforesi, esami midollari e analisi delle urine, che serviranno a definire meglio la gravità della malattia e a impostare le terapie più adeguate.I veterinari ci hanno già avvisato che il ricovero sarà lungo. Se Hope riuscirà a superare questa fase critica potrebbe rimanere ricoverato anche per settimane, e questo comporta una spesa giornaliera molto alta tra ricovero, farmaci e cure.Anche dopo il ricovero il percorso sarà lungo: per mesi avrà bisogno di terapie continue, esami, controlli frequenti e cibo specifico per la sua condizione”.
Per Hope è stata anche aperta una raccolta fondi: “In questo momento è impossibile stabilire un preventivo preciso, sappiamo solo che purtroppo le cifre saranno molto alte.Come sapete stiamo raccogliendo donazioni per poter sostenere tutte queste spese e dare a Hope una possibilità. Tutte le donazioni verranno utilizzate nel tempo per le sue cure. Se dovessero arrivare donazioni superiori rispetto a quanto necessario per Hope, verranno ovviamente utilizzate per visite veterinarie, terapie e mantenimento degli altri cani del rifugio, che ogni giorno hanno bisogno di cure e assistenza.Questi sono i dati per chi volesse aiutarci con una donazione:PayPal: [email protected]
Bonifico:
IBAN: IT36N0760104800001042965770
Intestatario: La Strada Verso CasaGrazie di cuore a tutti per il sostegno che state dimostrando a Hope”.La storia del cagnolone https://www.castedduonline.it/orrore-nelle-campagne-di-dolianova-recuperato-un-cagnolone-in-fin-di-vita-non-mangia-e-non-bece-da-molto-tempo/ ha fatto il giro del web, tutti sperano che possa salvarsi e proseguire il suo percorso sereno e in buona salute.
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Intestatario: La Strada Verso CasaGrazie di cuore a tutti per il sostegno che state dimostrando a Hope”.La storia del cagnolone https://www.castedduonline.it/orrore-nelle-campagne-di-dolianova-recuperato-un-cagnolone-in-fin-di-vita-non-mangia-e-non-bece-da-molto-tempo/ ha fatto il giro del web, tutti sperano che possa salvarsi e proseguire il suo percorso sereno e in buona salute.
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