7 atlete della Karalis Pink Team nella squadra italiana agli Europei di Dragon Boat di Praga.

Dal 4 al 7 luglio i migliori atleti nazionali si sono sfidati nelle acque del National Olympic Labe Arena di Racice. C’erano anche 7 atlete della Karalis Pink Team di Cagliari tra i selezionati a rappresentare la nazionale italiana. Grandi soddisfazioni per i risultati ottenuti nella categoria Senior C femminile (over 60) con 3 medaglie d’oro, 2 medaglie d’ argento e 3 di bronzo. Anche le Senior B (over 50) sono salite sul podio per un impegnativo e meritato bronzo nella gara femminile dei 2000 MT gareggiando con i migliori equipaggi femminili europei e per il bronzo nell’equipaggio misto 500 metri.

“Un orgoglio per la nostra associazione la Karalis Pink Team di Cagliari, energia pura per tutta la nostra squadra” queste le parole tra la commozione di Diana Sechi, presidente delle Karalis.

“Tra le atlete selezionate ci sono 2 Pink over 60, e questo ha ancora più significato per il percorso di riabilitazione fisica e sociale che stiamo portando avanti per le donne operate al seno. Stiamo aspettando il rientro a casa delle nostre ragazze azzurre per congratularci dei risultati ottenuti”.