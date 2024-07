Cagliari, ragazza travolta da un’auto sulle strisce in viale Marconi: ferita e portata all’ospedale

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Paura in viale Marconi a Cagliari, una ragazza è stata investita da un’automobile mentre stava attraversando sulle strisce, quasi all’altezza del quale Europeo. L’impatto non è stato leggero, la giovane è finita sull’asfalto: chi era al volante si è subito precipitato fuori dalla macchina per prestarle i primi soccorsi. Anche un motociclista, diretto a Cagliari, si è fermato per prestare aiuto. La ragazza è stata portata all’ospedale in codice giallo: ha rimediato qualche ferita ma le sue condizioni non sono gravi.

Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della polizia Locale e un’ambulanza del 118.