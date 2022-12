Passeggiata ecologica natalizia per promuovere la sensibilità per l’ambiente a Flumini

Una passeggiata ecologica natalizia per promuovere la sensibilità per l’ambiente, il buon senso civico e il patrimonio di Quartu Sant’Elena. Una mattina davvero speciale ed emozionante per organizzatori e partecipanti che, ieri, nell‘ambito del programma culturale della neonata associazione quartese Open Air per ‘Ripensare la città – Quartu fine anno’ con il patrocinio del Comune di Quartu si è svolto l’evento in collaborazione con la Cittadinanza Attiva OIKOS a Flumini sia per ritrovarsi tutti insieme che per ripulire i luoghi da pattume e sporcizia varia.

“La cosa più emozionante per tutti – spiegano gli organizzatori – è stato il fatto che si sono aggiunti i ragazzi insieme con i loro tutori dell’associazione “Anffas”. Con un sorriso grande hanno contribuito ripulendo i cespugli, i bordi strada e i marciapiedi dai rifiuti abbandonati da altri “cittadini”. Sono stati un esempio di volontà, civiltà, forza e senso civico. Muniti di guanti e pinze non si sono stancati ne fermati un secondo e per due ore, insieme a noi, hanno pulito il piccolo centro di Flumini fino al mare.

Oltre i cappellini natalizi indossati da noi, c’era la nostra mascotte Panda con il suo abito natalizio che ci ha fatto compagnia”.

Tante carezze per lui, un bel cagnolone, docile e sensibile, che con la coda in continuo movimento, ha ripagato così dell’affetto ricevuto.

“Si è fatto coccolare volentieri da tutti i partecipanti della mattinata meravigliosa”.