𝗙𝗘𝗦𝗧𝗜𝗩𝗔𝗟 𝗗𝗘𝗟𝗟𝗘 𝗣𝗥𝗢 𝗟𝗢𝗖𝗢 𝟮𝟬𝟮𝟱

19° Raduno Regionale Esperienziale delle Pro Loco

Con grande gioia annunciamo la nuova edizione del nostro Raduno Regionale: due giornate ricche di novità, laboratori, degustazioni, spettacoli e momenti di condivisione, per celebrare insieme ciò che rende uniche le nostre comunità – tradizioni, cultura e accoglienza.

𝗦𝗮𝗻 𝗚𝗲𝗺𝗶𝗹𝗶𝗮𝗻𝗼: 𝗹𝗮 𝗻𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮 𝗹𝗼𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝘂𝗼𝗿𝗲

La chiesa campestre di San Gemiliano, a pochi chilometri da Sestu, custodisce secoli di storia e da diversi anni fa da splendida cornice al Festival delle Pro Loco!

Edificata nel XIII secolo, è un esempio unico di architettura romanica con le sue due navate affiancate, il portico del XVI secolo e i dettagli preziosi come gli archetti pensili e il campanile a vela.

Questo luogo magico sorge su un sito frequentato fin dall’Eneolitico e questa storia così lunga è da considerarsi un vero ponte tra passato e presente.

Quest’anno la magia sarà ancora più grande: accanto ai momenti che amiamo – folklore, maschere tradizionali, balli sardi e le immancabili degustazioni delle Pro Loco con le loro specialità – arrivano novità straordinarie.

Ecco le Pro Loco protagoniste:

ARBUS – CASTIADAS – DOLIANOVA – DONORI – NUOVA PRO LOCO DI PIRRI – SAMATZAI

SEGARIU – SETTIMO SAN PIETRO – SINNAI – SOLEMINIS – USSANA – UTA – VILLASALTO

Oltre alle proprie specialità gastronomiche regionali, le Pro Loco proporranno una serie di laboratori esperienziali di cucina e di artigianato, pensati per coinvolgere attivamente i visitatori.

Come funziona? È semplicissimo!

Passeggia tra gli stand, goditi le attività e scegli la tua attività esperienziale e cosa vorresti mangiare.

Ogni Pro Loco espone il colore del ticket abbinato alla propria specialità.

Acquista il ticket corrispondente, consegnalo allo stand e…buon appetito!

𝗜𝗦 𝗠𝗨𝗦𝗧𝗔𝗬𝗢𝗡𝗜𝗦 𝗘 𝗦’𝗢𝗥𝗞𝗨 𝗙𝗢𝗥𝗘𝗦𝗨 – 𝗠𝗔𝗦𝗖𝗛𝗘𝗥𝗘 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗜𝗭𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟𝗜 𝗗𝗜 𝗦𝗘𝗦𝗧𝗨

A cura dell’Associazione Is Mustayonis e S’Orku Foresu – Sestu

Area Spettacoli e Tradizioni – San Gemiliano, Sestu

Le maschere tradizionali di Sestu animano il Festival con esibizioni itineranti suggestive e cariche di simbolismo.

S’Orku Foresu incarna la forza selvaggia della natura, avvolto in pelliccia, corna imponenti e campanacci che risuonano in danze tribali.

Is Mustayonis, con abiti consunti e fazzoletti neri, lo inseguono in una lotta simbolica tra caos e ordine.

COSA ASPETTARSI?

Una performance rituale che culmina con la cattura e rinascita di S’Orku, metafora della ciclicità della vita e della rigenerazione della comunità. Un momento che non è solo spettacolo, ma memoria viva e identità condivisa.

𝗩𝗶𝘀𝗶𝘁𝗲𝗚𝘂𝗶𝗱𝗮𝘁𝗲𝗮𝗶𝗟𝘂𝗼𝗴𝗵𝗶𝗦𝘁𝗼𝗿𝗶𝗰𝗶𝗱𝗶𝗦𝗲𝘀𝘁𝘂

Partenze scaglionate durante l’evento

Il Festival delle Pro Loco ti porta alla scoperta del patrimonio storico di Sestu con le visite guidate curate dal Prof. Antonello Greco, archeologo e divulgatore. Un itinerario che intreccia archeologia, spiritualità e memoria collettiva.

Le tappe del percorso

• Villaggio preistorico di San Gemiliano

• Insediamento di Craviole Paderi

• Chiesa di S.S. Salvatore

• Chiesa di San Gemiliano

Un viaggio tra pietre e racconti

Aperte ad adulti, famiglie e appassionati, le visite offriranno uno sguardo emozionante sulla storia e sull’identità di Sestu, dove ogni luogo diventa custode di simboli e tradizioni.

𝗟𝗘 𝗠𝗔𝗘𝗦𝗧𝗥𝗘 𝗗𝗘𝗟𝗟𝗔 𝗣𝗔𝗡𝗜𝗙𝗜𝗖𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗦𝗘𝗦𝗧𝗘𝗦𝗘

A cura delle Maestre Panificatrici di Sestu

Area Laboratori del Gusto – San Gemiliano, Sestu

Un evento didattico ed esperienziale dedicato al pane locale, dal lievito madre “Sa Madrighè” alla lavorazione manuale con il grano Cappelli. Le maestre guideranno i partecipanti alla scoperta delle varianti tradizionali: Civraxiu, Coccoi e Maritzosu, ciascuno con un valore unico nella cultura sestese.

COSA ASPETTARSI?

Un percorso pensato per adulti e bambini, per toccare con mano le radici della comunità attraverso il pane: semplice, festivo o rituale, sempre carico di significato.

𝗚𝗜𝗢𝗩𝗔𝗡𝗜 𝗖𝗛𝗘𝗙 𝗜𝗡 𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 – 𝗜.𝗜.𝗦. 𝗗.𝗔. 𝗔𝗭𝗨𝗡𝗜

A cura dell’Istituto Alberghiero I.I.S. D.A. Azuni, Cagliari

Area Laboratori del Gusto – San Gemiliano, Sestu

Un laboratorio formativo dove i giovani chef mettono in pratica talento e creatività: preparano un menù originale valorizzando eccellenze sarde come Pecorino Romano DOP, Pecorino Sardo DOP e il vino Cannonau.

COSA ASPETTARSI?

Piatto dopo piatto, un’esplosione di gusto, innovazione e orgoglio territoriale, con i giovani protagonisti che trasformano la tradizione in arte culinaria.

“Anche quest’anno il Festival porta in scena la cultura sarda, con danze, strumenti e melodie che raccontano l’anima e la comunità del nostro popolo.

Spettacolo Folkloristico e Musica Tradizionale Sarda

Palco centrale e sagrato del Santuario – San Gemiliano, Sestu

Sabato 4 e Domenica 5 Ottobre 2025

𝗦𝗔𝗕𝗔𝗧𝗢𝟰𝗢𝗧𝗧𝗢𝗕𝗥𝗘

60 anni del Gruppo Folk I Nuraghi di Sestu

Il Festival si apre con la celebrazione di una delle associazioni culturali più longeve della città. Sul palco un ricco spettacolo di balli tradizionali – Ballu Tundu, A Passu, Ballu Seriu – che raccontano comunità, ritualità ed eleganza coreutica della Sardegna.

Musica itinerante con Efisio Puddu e Pierluigi Mattana

L’organetto di Puddu e le launeddas, la chitarra e la voce di Mattana animeranno gli spazi del Festival, accompagnando il pubblico tra stand e laboratori con i suoni più autentici della tradizione sarda.

𝗗𝗢𝗠𝗘𝗡𝗜𝗖𝗔𝟱𝗢𝗧𝗧𝗢𝗕𝗥𝗘

Musica itinerante con Puddu e Mattana

I due musicisti proseguiranno a creare un’atmosfera viva e coinvolgente, trasformando il sagrato in un percorso sonoro che unisce festa e memoria.

Musica da ballo con Valter Mameli

Il noto organettista porterà sul palco i ritmi popolari più amati, invitando tutti a danzare insieme: un momento di festa collettiva che chiuderà il weekend in allegria.

Eccoci pronti per presentare la seconda attività del Festival dal grande impatto culturale

Presentazione del libro “Pippottu – unu piccioccu de crobi in s’avolotu de Casteddu de su 1906”

Area Incontri Letterari – San Gemiliano, Sestu

Sabato 4 ottobre 2025 – ore 18:00

Un viaggio nella Cagliari del primo Novecento, tra tensioni sociali, moti popolari e protagonisti dimenticati.

Gianni Loy racconta, in lingua sarda con traduzione italiana a fronte, le vicende di Pippottu, giovane “piccioccu de crobi”, e delle sigaraie della Manifattura Tabacchi, protagoniste delle rivolte contro il carovita nel 1906.

Un racconto di memoria e resistenza che intreccia lingua, storia e identità, restituendo dignità a figure popolari spesso dimenticate.

Dialoga con l’autore Fabio Usala, curatore della traduzione in sardo.

Non è necessario prenotare e la partecipazione è gratuita.

Vi aspettiamo!

𝗟𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗲𝘀𝗽𝗲𝗿𝗶𝗲𝗻𝘇𝗶𝗮𝗹𝗶 per imparare con le mani e con il cuore

𝗩𝗶𝘀𝗶𝘁𝗲 𝗴𝘂𝗶𝗱𝗮𝘁𝗲 alla scoperta della storia e dei luoghi simbolo di Sestu

𝗜𝗻𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗶 𝗰𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮𝗹𝗶 che intrecciano memoria e futuro

Un festival che unisce gusto, tradizione e conoscenza, trasformando San Gemiliano in un grande palcoscenico della cultura sarda.

Nei prossimi giorni vi racconteremo ogni dettaglio: restate connessi, il programma è ricchissimo!

𝗟𝗔𝗕𝗢𝗥𝗔𝗧𝗢𝗥𝗜𝗢 𝗖𝗥𝗘𝗔𝗧𝗜𝗩𝗢 𝗖𝗢𝗡 𝗟𝗨𝗜𝗦𝗔 𝗟𝗢𝗜

Area Laboratori Artistici – dalle 17:00 alle 23:00

Per adulti e bambini

Trasforma volantini e packaging in cesti, lampadari, quadri e gioielli.

Manualità e fantasia diventano ricordo unico da portare a casa.

COSA ASPETTARSI?

Un’esperienza coinvolgente e sostenibile, dove il pubblico diventa protagonista attivo della creazione artistica. L’artista Luisa Loi guiderà i partecipanti in un laboratorio artigianale dedicato al riuso creativo dei materiali di uso quotidiano.

𝗟𝗔𝗕𝗢𝗥𝗔𝗧𝗢𝗥𝗜𝗢 𝗗𝗘𝗟 𝗟𝗔𝗧𝗧𝗘 (𝗠𝗨𝗦𝗘𝗜)

Area Biodiversità e Saperi Tradizionali – dalle 17:00 alle 22:00

Per adulti e bambini

Degustazione dei Ceci di Musei e preparazione di formaggio e ricotta.

Biodiversità e gusto che raccontano la storia del territorio.

COSA ASPETTARSI?

Un’occasione per toccare con mano la tradizione casearia, scoprire i gesti delle donne e degli uomini del territorio e assaporare il valore delle eccellenze alimentari locali.

𝗟𝗔𝗕𝗢𝗥𝗔𝗧𝗢𝗥𝗜𝗢 𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔𝗚𝗚𝗜𝗢 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗜𝗭𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟𝗘 𝗦𝗔𝗥𝗗𝗢

Area Laboratori del Gusto

Per adulti e bambini

Dal latte al formaggio: coagulazione, formatura, ricotta e stagionatura.

Un sapere che nutre e tramanda identità e convivialità.

COSA ASPETTARSI?

Un’occasione per scoprire la trasformazione del latte in formaggi tipici con Marco Corda, esperto divulgatore delle tradizioni sarde. I partecipanti potranno osservare e sperimentare la coagulazione con caglio naturale, la formatura e pressatura, la preparazione della ricotta e le tecniche di salatura e stagionatura, nel rispetto dei metodi antichi e della biodiversità del territorio.

𝗟𝗔𝗕𝗢𝗥𝗔𝗧𝗢𝗥𝗜𝗢 𝗦𝗨𝗟𝗟𝗔 𝗧𝗘𝗥𝗥𝗔 𝗖𝗥𝗨𝗗𝗔

Area Biodiversità e Saperi Tradizionali

Per adulti e bambini

Costruire con terra e fibre naturali, riscoprendo tecniche sostenibili.

Un sapere antico che parla di ecologia e bellezza rurale.

COSA ASPETTARSI?

Uno spazio curato da Luca Murgia e Sara Collu dedicato alla terra cruda, materiale antico e sostenibile delle costruzioni campidanesi. I partecipanti potranno realizzare i mattoni di làdiri, conoscere strumenti e campioni tradizionali, e scoprire le tecniche costruttive a basso impatto ambientale. In programma anche l’esposizione del libro “Làdiri. Terra, acqua e paglia” di Sara Collu, che racconta il valore identitario e la memoria legata a questo sapere costruttivo.

Il 4 e 5 ottobre, San Gemiliano non sarà solo palcoscenico del Festival delle Pro Loco 2025 ma anche custode di atmosfere da vivere e ricordare.

Sestu – San Gemiliano

4 e 5 ottobre 2025

https://festivaldelleproloco.wixsite.com/prolocosestu