“Zeus in un mese da 32 a 21 kg, il linfoma me lo sta portando via. Chiedo aiuto anche con una piccola donazione per coprire le spese chemioterapiche.”

Ines Grece dell’Associazione Anima e Coros lancia un appello a Radio Zampetta Sarda per salvare uno dei suoi cani Zeus che ha salvato tante vite con donazioni di sangue:

“Adesso l’aiuto personale lo chiedo io. Lo chiedo io per uno dei miei cani Zeus. Nel corso di questi 10 anni di volontariato anche se non si dovrebbe MAI dire lo dico! Quanto ho fatto per curare cani dalla strada e cani di proprietà! E quante volte Zeus ha donato il suo sangue per salvare altri cani. Beh Zeus ha un linfoma diagnosticato 1 mese fa. Zeus ha 8 anni e una possibilità di remissione dell’ 80% se inizia subito la cura. Ma la cura, la chemio, costa quasi 2500 euro e da quando c’è questa pandemia non si lavora. Ora l’aiuto non lo chiede l’ associazione non lo chiedo per nessuno lo chiedo per uno dei miei cani. Uno dei tanti che NESSUNO ha voluto e che è diventato parte della mia famiglia, entrato dentro casa quando ancora dopo l’ operazione di compromissione midollare non riuscivo a camminare. Avevo chiesto una mano per trovargli una casa non mi rispose nessuno. Le mie forze erano pari a zero per un anno eppure l’ho cresciuto insieme al fratello e insieme agli altri. Chi volesse aiutarci mi scriva per favore. Non volevo chiedere perché dovevo cavarmela ma no, non è possibile farcela e non è giusto non farlo glielo devo.”

Per chi volesse aiutare a salvare la vita a Zeus può farlo entrando nel link https://gofound.me/ec676776 oppure fare un bonifico specificando la causale ” Donazione per Zeus” Estremi: IT10H3608105138292731692739.

Dopo l’appello Ines Grace ci parla dell’Associazione Anima e Coros della quale è presidente.

L’ Associazione Anima e Coros è un associazione giovane ma formata da tante socie che operano sul territorio sia regionale che nazionale da decenni. Siamo antispecisti e ci siamo occupati del recupero e delle cure di un numero elevato di cani e gatti ma anche animali

definiti da reddito e personalmente spesso ho indirizzato chi si trovava davanti ad animali selvatici alla corretta procedura prevista dalle norme. Abbiamo avuto l’esigenza di occuparci della Fauna selvatica perchè sono gli animali considerati dall uomo di serie C nel 2021 è impensabile che ancora si estinguano nel mondo delle specie meravigliose.

Nasce per combattere il fenomeno del bracconaggio e per insegnare una pacifica

convivenza in un mondo che non appartiene esclusivamente all’ essere umano. Sono animali incontaminati antropologicamente parlando dall’uomo e conoscendoli possiamo solo

imparare da loro.

Oltre la sensibilizzazione contro un fenomeno che moralmente e socialmente sta diventando sempre piú triste e ingestibile ossia il randagismo essendo un associazione antispecista,

cerchiamo di sensibilizzare il cittadino al corretto comportamento nel caso di ritrovamenti di fauna selvatica cosa fare e soprattutto non fare e a chi rivolgersi. Molte persone non sanno

neppure cosa sia un centro di recupero CRAS o CRASE Spingiamo l utenza ad avvicinarsi sempre piú ad animali non convenzionali. Solo la conoscenza rende liberi loro e noi.

ali sono i vostri progetti?

Oltre una serie di eventi in programma per avvicinare le persone a questo mondo per molti

sconosciuto abbiamo in programma corsi formativi e campagne antibracconaggio e

tantissimo altro ancora. Il nostro progetto piú grande è stabilire una collaborazione con le istituzioni e poter aprire un rifugio un’ oasi per tutti gli animali che possono vivere una vita degna ma sono irrecuperabili. Vogliamo dare una seconda possibilitá e comprendendo le

difficoltá delle istituzioni poter essere d’aiuto.