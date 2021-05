Violento temporale su Cagliari, bomba d’acqua e strade come fiumi anche in tutto l’hinterland

Improvvisa bomba d’acqua su Cagliari e anche nell’hinterland. Poco dopo le 14 è iniziato un violento temporale che sta quasi paralizza do aluune strade. Disagi segnalati in via Roma e in viale Diaz, ma anche a centralissima piazza Repubblica. Potrebbe essere l’antipasto di un weekend segnato, almeno in parte, da un maltempo diffuso. Disagi anche nell’hinterland, ad Assemini tanti tombini ko per colpa della furia dell’acqua.