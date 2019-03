Yara Espis, incredibile record della ragazza quartese: record mondiale di apnea dinamica senza attrezzi

Yara Espis da record. Oggi a Torino, presso la Piscina Trecate, in occasione dei Campionati Italiani Primaverili Open di Apnea Indoor, Yara Espis, con l’incredibile distanza di 173,30 m, ha stabilito il nuovo Record Mondiale CMAS di Apnea Dinamica senza Attrezzi.

Il precedente record, pari a 171,22 m, apparteneva ad Alessia Zecchini, che lo aveva conseguito a Lignano Sabbiadoro (UD), l’8 Giugno 2016.

Per la giovanissima atleta sarda, in forza alla A.S.D. Up-Nea, si tratta di un risultato eccezionale, che la proietta tra le grandi dell’apnea mondiale.

Ovviamente, come di consueto, quello della Espis potrà considerarsi un record mondiale a tutti gli effetti soltanto dopo che sarà stato omologato come tale dalla CMAS.