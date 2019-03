Di Battista gela Di Maio e il M5S: “Non mi candido alle Europee, sto seguendo un corso per falegnameria”. Pronto anche a un nuovo viaggio in India, passo indietro a dir poco rumoroso dell’uomo di punta del M5S che risponde all’appello di Di maio affermando che non sarà in prima linea per le elezioni euroee. Quasi una provocazione, rispondere che “ho appena iniziato un corso per falegnameria e sto bene. E’ fichissimo, di giorno studio gli incastri a coda di rondine, la sera studio il franco Cfa e provo a scrivere qualcosa. E’ una bella vita, sto facendo quello che ho sempre sognato. Ma questo non significa che non dirò la mia quando sentirò che sarà necessario. Qualche giorno fa Floris mi ha invitato a fare un duello con Renzi. Ma che ci vengo a fare, che me ne frega? Stare in primissima linea senza essere candidato e soprattutto con gran parte della mia energia rivolta altrove… sarebbe disonesto fare tutto questo. Come sarebbe disonesto candidarsi se non vuoi fare l’europarlamentare: non mi posso candidare per senso del dovere”.