Attacco ancora riguardo la situazione delle vie della città, questa volta è Andrea Zucca, consigliere comunale e Delegato Città Metropolitana di Cagliari ai Lavori Pubblici, che punta il dito sui lavori inerenti alle problematiche che stanno mettendo a dura prova automobilisti e pedoni.

“Prima di pensare all’asfalto, occorreva ripristinare l’asse stradale, sprofondato dall’usura” è solo una delle osservazioni espresse da Zucca.

Una replica, piuttosto, a quanto espresso ieri dal primo cittadino Tomaso Locci https://www.castedduonline.it/monserrato-buche-e-voragini-ispezionate-dai-tecnici-al-via-sino-a-500-interventi/?swcfpc=1&fbclid=IwY2xjawIWkUZleHRuA2FlbQIxMQABHZxmJ-U588lXVkC0WXn_byV2ljthEXEbypNRtvbqr-_1553doUAIMbAvbw_aem_lMU4dPKOYPOrqaqp95vQyg

“Purtroppo le strade sono ridotte così solo a causa della totale mancanza di programmazione.

Ricordo ad esempio che il comune di Monserrato è arrivato ultimo con zero punti al bando RAS per il rifacimento delle strade. Graduatoria definitiva datata Ottobre 2023 che se finanziata anche per Monserrato vedrebbe oggi un presente ben diverso per le strade. Sarebbe bastato mettere una piccola compartecipazione per ottenerlo. Invece non sanno neppure leggere i bandi. Oltre ai tanti bandi a cui non ha mai partecipato dal 2016 ad oggi.

Inoltre, dal momento che il comune chiede soldi per riparare le strade comunali ad altri enti e aziende come Arst, CTM e Città Metropolitana, ricordo che ciò non è possibile. Quantomeno in maniera diretta.

Su questo ricordo che anche da poco sono stato stanziati dei fondi FSC dalla città metropolitana. Mi avessero chiesto un consiglio o un incontro, da delegato ai lavori pubblici, avrei consigliato di non destinare 2 milioni e mezzo di euro per il progetto dell’ex mercato civico. E non perché non vada riqualificato, ma perché l’idea progettuale di questa amministrazione va in contrasto con le norme urbanistiche vigenti e quindi quei soldi non si farà in tempo ad impegnarmi per il mercato civico! Perché i cittadini non possono aprire una finestra in centro storico ed il comune di Monserrato può sopraelevare il mercato civico? Ovviamente non avrà mai le autorizzazioni. È già arrivato un parere negativo dalla sovraintendenza.

Invece con un accordo quadro, si sarebbe potuto fare: far risultare le strade, ad esempio, come Via Cabras, Via Decio Mure che sono di passaggio tra l’altro per istituti superiori, la cui competenza e della città metropolitana, come di interesse sovracomunale e rientrare coi fondi FSC. Cosa che noi avremmo sicuramente fatto se la Sindaca fosse stata Valentina Picciau. E non solo per quelle due vie, ma anche per altre vie di passaggio per scuole, università e policlinico.

Oltre al fatto che manca totalmente un sistema di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade. Altro punto che era presente nel nostro programma.

Le scelte vanno costruite e motivate. Questa amministrazione sa solo accusare chi c’era prima del 2016 e scaricare le colpe sugli altri enti.

Non dimentichiamo infine che tutti Ed infatti si sono deteriorate in pochi mesi. Tra l’altro erano in buona parte fondi non vincolati, bloccati per anni dal patto di stabilità. Un tesoretto buttato via senza un minimo di ragionamento.

Io fossi nel sig. Locci mi vergognerei del disastro di questo quasi decennio in cui Monserrato si sta spopolando, le attività muoiono e in cui la comunicazione istituzionale è stata degradata al tifo becero da stadio in cui si offendono gli avversari anziché incitare la propria squadra”.