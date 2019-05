Voragine in strada a Quartello, i residenti: “Pericolo per ciclisti, motociclisti e pedoni”. L’appello di Graziella da Quartello: “Sono residente a Quartu nella zona residenziale Quartello. Volevo segnalare una voragine che si è creata all incrocio di Via Italia. Un pericolo per i ciclisti, motociclisti e automobilisti che per accedere in Via Italia dal S S 554 sono costretti a invadere la corsia opposta. Spero vogliate far presente questa situazione prima che accada il peggio”