Sarroch, una donna cade da un dirupo: la salvano i vigili del fuoco insieme al soccorso alpino. I Vigili del Fuoco intervengono congiuntamente al personale del Soccorso Alpino per il Soccorso a una persona infortunata in zona impervia Da richiesta di soccorso pervenuta alla Sala operativa del 115, i Vigili del Fuoco del Comando sono intervenuti questo pomeriggio in una zona impervia tra le località “Monti Nieddu” e “Su Frageri per soccorrere una donna infortunata caduta in un dirupo. Sul posto sono state inviate due squadre VVF di Pronto intervento, la SAF (Speleo Alpino Fluviale) VVF con un automezzo fuoristrada e la squadra base “2A” provenienti dalle sede centrale. Gli operatori VVF all’arrivo sul posto hanno provveduto a localizzare la zona impervia congiuntamente al personale del Soccorso Alpino, e ad effettuare il recupero con tecniche e attrezzature Saf, immobilizandola e portandola in un luogo sicuro, la persona è stata affidata al personale Soccorritore volontario di Sarroch inviato dal servizio di Emergenza del 118 per il trasporto in ospedale.