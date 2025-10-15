Grave incidente sul lavoro questa mattina lungo la statale 131 Dcn, all’altezza del chilometro 51, nei pressi di Nuoro. Un operaio di 25 anni, impegnato nei lavori di un cantiere stradale, è precipitato da un’altezza di circa dieci metri per cause ancora in corso di accertamento.

A dare immediatamente l’allarme sono stati i colleghi, che hanno assistito alla caduta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale, un’ambulanza e l’elisoccorso del 118.

Il giovane, dopo essere stato stabilizzato dai sanitari, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Francesco di Nuoro. Le sue condizioni sono gravi: ha riportato diverse fratture e traumi multipli. Le autorità competenti hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare il rispetto delle norme di sicurezza nel cantiere.