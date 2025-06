Non ce l’ha fatta Tonino Corrias, l’agente di Forestas volato con la sua auto in un burrone ieri notte a Olzai. Sul posto, una squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Sorgono che, vista la gravità, ha allertato l’elisoccorso.

Per cause da accertare Corrias, che era in auto da solo, ha perso il controllo ed è uscito di strada: i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per liberarlo dalle lamiere.

Portato in ospedale, le sue condizioni sono apparse subito disperate: all’alba, il decesso.