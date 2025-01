Dopo la notte “tormentata” a causa dei danni conseguenti al maltempo, anche la grandine, improvvisa, si è abbattuta sul territorio.

Fenomeni che non danno tregua, dal forte vento alla pioggia intensa, con grandine, come avvenuto poco fa.

Durante la notte, tronchi e alberi sono stati buttati giù dalle forti raffiche, in azione tutte le squadre compresi volontari e cittadini che, anche con i propri mezzi, si sono prodigati per ripristinare la viabilità e mettere in sicurezza strade e marciapiedi. “Grazie anche a tutte le persone che anche con una telefonata hanno dato una mano a segnalare condizioni di pericolo sia all’interno del paese e sia sulla strada per arrivare a Burcei” ha espresso il primo cittadino.