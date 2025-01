Alcune zone del paese sono ancora al “buio”, secondo le informazioni dell’ente di competenza la situazione dovrebbe tornare alla normalità nelle prossime ore. Il forte vento che ieri ha spazzato l’Isola ha portato via con se pali e componenti: numerose le segnalazioni da parte degli utenti che hanno cenato a lume di di candela. Questa mattina, però, non ovunque la corrente elettrica è stata ripristinata: “Siamo a Tasonis, Sinnai, da ieri manca ‘energia” comunica un lettore di Casteddu Online. “È arrivata una comunicazione che ci avvisava che sarebbe tornata alle 20 poi alle 22 sempre di ieri è invece ancora nulla e sono passate quasi 24 ore. Ieri alcune strade erano illuminate, come via Corongiu, via dei Nuraghi, ma da noi ancora nulla”. Secondo l’ultimo bollettino, il gusto dovrebbe essere riparato entro le 13,30.

Anche a Mandas il maltempo ha provocato danni: “In riferimento ai guasti Enel (soprattutto nella zona di via Marini e via Santa Vittoria)comunico che i Vigili del fuoco stanno lavorando per la messa in sicurezza del palo danneggiato mentre stiamo sollecitando per l’arrivo di squadre Enel per il ripristino della erogazione dell’energia elettrica” ha comunicato il sindaco Umberto Oppus.