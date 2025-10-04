A raccontare l’avventura dei rapaci sono gli operatori del progetto 𝐋𝐈𝐅𝐄 𝐒𝐚𝐟𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝐕𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐞𝐬: “Sarà per il cielo terso, per il sole che illuminava la catena montuosa dei Sette Fratelli o per il clima gradevole, ma è bastato poco per assistere all’involo dei sette grifoni rilasciati questa mattina – verso mezzogiorno – nell’ambito del piano di ripopolamento della specie nel sud Sardegna.

Gli operai del cantiere boschivo di 𝐅𝐨𝐫𝐞𝐬𝐭𝐚𝐬 a 𝐕𝐢𝐥𝐥𝐚𝐬𝐚𝐥𝐭𝐨 non hanno fatto in tempo a completare l’apertura della voliera di ambientamento realizzata dal progetto che, incuranti della loro presenza, i grifoni hanno iniziato a spiccare il volo.

Tra i sette grifoni c’era 𝐌𝐚𝐢𝐫𝐚, donato al progetto dalla 𝐋𝐢𝐠𝐮𝐞 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐚 𝐏𝐫𝐨𝐭𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐎𝐢𝐬𝐞𝐚𝐮𝐱, i cui rappresentanti hanno partecipato all’apertura della voliera. Con loro erano ospiti i delegati di 𝐑𝐞𝐠𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐒𝐚𝐫𝐝𝐞𝐠𝐧𝐚 e 𝐀𝐬𝐥 𝟖 di 𝐂𝐚𝐠𝐥𝐢𝐚𝐫𝐢.

Simili tra loro sono le storie di 𝐙𝐢𝐧𝐧𝐢𝐜𝐚𝐬 e 𝐃𝐨𝐥𝐢𝐚𝐧𝐨𝐯𝐚, recuperati entrambi alla fine dello scorso anno grazie al supporto di due allevatori che hanno realizzato il carnaio per l’alimentazione supplementare della avifauna selvatica nelle proprie aziende.

Si tratta di 𝐒𝐢𝐦𝐨𝐧 𝐌𝐮𝐥𝐚𝐬 e 𝐀𝐧𝐭𝐨𝐧𝐢𝐨 𝐋𝐢𝐠𝐚𝐬, che assieme a tanti altri allevatori coinvolti nel progetto rappresentano ormai a tutti gli effetti un presidio fondamentale sparso per la Sardegna.

Zinnicas aveva un’ala fratturata, ma è stato operato con successo e curato dai veterinari di Forestas, mentre 𝐅𝐫𝐚𝐢𝐠𝐚𝐝𝐚 era stato recuperato lo scorso marzo in natura mentre perlustrava Villasalto: aveva dei problemi all’ala sinistra che hanno reso necessarie le cure mediche e un ulteriore periodo in cattività.

Ha ripreso a volare anche 𝐏𝐞𝐫𝐝𝐚𝐬, diventato famoso qualche tempo fa per essere stato vittima di un incidente stradale, fortunatamente di lieve entità.

𝐂𝐨𝐫𝐚𝐥𝐥𝐨 e 𝐂𝐚𝐬𝐚𝐫𝐠𝐢𝐮𝐬 non avevano mai sperimentato lo stupore di un volo sulla Sardegna. Al momento del primo tentativo stavano poco bene. Oggi erano decisamente pronti”.