Villamar, tensioni davanti all’ambulatorio del medico di famiglia

Tensione fuori dall’ambulatorio del medico di famiglia di Villamar. Pochi professionisti per un numero di pazienti troppo elevato che, per conquistare i primi posti per essere visitati, si recano negli spazi adiacenti all’ambulatorio, condiviso con la guardia medica, ben prima dell’orario di ingresso. Non sono mancati episodi spiacevoli generati dal nervosismo delle lunghe attese che hanno sollecitato il primo cittadino Gianluca Atzeni a comunicare un messaggio di sensibilizzazione per chiedere ai cittadini un comportamento consono alle circostanze. “Dobbiamo ritenerci fortunati vista la situazione della sanità in tutta Italia. Cerchiamo di avere rispetto della professionalità dei medici. Prima delle 8 non ci facciamo nulla nell’androne di ingresso. Se propio vogliamo arrivare prima aspettiamo fuori dal cancello”. Il rispetto dell’orario consentirà “alla Guardia Medica in turno di svolgere il proprio lavoro con la giusta serenità e sicurezza”.