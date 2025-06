È in pieno corso di svolgimento la seconda fase delle operazioni di rimozione delle carrozze ferroviarie presenti da oltre dieci anni nell’area dello stabilimento dismesso della ex Keller di Villacidro.

Dodici delle ultime venticinque carrozze che ancora ingombravano l’area, di proprietà del Consorzio Industriale, sono già state trasferite, in linea con il cronoprogramma definito da Trenitalia, su sollecitazione del Consorzio.

Allo stato attuale restano ancora da trasferire otto carrozze di Trenitalia nazionale e cinque di Trenitalia Sardegna.

Questa nuova fase del trasferimento avviene con trasporti eccezionali su gomma, a differenza della prima parte del trasferimento, riguardante 18 carrozze e avvenuta nel settembre 2024 su rotaia, sfruttando la diramazione ferroviaria che collega gli stabilimenti ex Keller allo snodo di Sanluri Stato.

I convogli attuali – che per dimensioni e caratteristiche richiedono una logistica dedicata – viaggiano esclusivamente di notte, riducendo così al minimo l’impatto sul traffico ordinario e garantendo il massimo livello di sicurezza. Le carrozze, adeguatamente preparate e coperte con teloni, sono destinate ai siti di Cairo Montenotte e Cagliari, dove vengono completate le attività di scarico.

La rimozione dei mezzi, che non erano di proprietà né della ex Keller né del Consorzio Industriale, permette finalmente di liberare in modo definitivo gli spazi interessati e rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di riqualificazione dell’area industriale, contribuendo concretamente a rendere il sito più attrattivo per futuri sviluppi produttivi o commerciali.

Un sito dismesso da tanti anni oramai e meta di tanti appassionati dell’urbex: sul web, infatti, tanti i video che riprendono le esplorazioni nel luogo abbandonato dove le ultime carrozze ancora presenti, presto, saranno portate via.