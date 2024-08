Vertice sulla sanità, sindacati autonomi contro la Todde: “Convocati solo Cgil, Cisl e Uil”

sardegna

Nursing Up, Nursind e Fials protestano in viale Trento per la mancata convocazione: “La Presidenza della Regione si arrampica su gli specchi dicendo che i sindacati convocati hanno fato prima la richiesta, ma questa non è una gara tra bambini, i sindacati titolati non possono essere esclusi dal confronto con banali scuse”