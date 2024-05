Vasto incendio nelle campagne tra Macchiareddu e Uta, fiamme e fumo vicino a strade e auto

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Un vasto incendio è scoppiato nelle campagne tra Macchiareddu e Uta, a ridosso della Strada Consortile che unisce la Provinciale 2 con Assemini. Le fiamme sono visibili da grande distanza, così come il fumo: sinora, stando a quanto si apprende, sono state divorate dal fuoco sterpaglie, macchia mediterranea e svariati ettari di terreno. La paura è soprattutto per gli automobilisti e scooteristi in transito nella strada: le fiamme sono arrivate molto vicine ai guardrail. In azione varie squadre del corpo forestale. Sul posto anche i vigili urbani, il traffico è stato deviato su una sola corsia in direzione Uta.