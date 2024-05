Cagliari, Ateneika inizia nel caos: residenti e ambulanti furiosi tra musica a palla e stalli negati

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

L’edizione 2024 di Ateneika parte nel caos. Il programma è già definito e l’ultimo via libera, fondamentale per la kermesse sportiva e musicale imbastita da Cus e Università, è arrivato dalla commissaria straordinaria del Comune, Luisanna Marras. Ok al superamento dei decibel. Quando? “Il 30 e 31 maggio 2024 e l’1, 7 e 8 giugno 2024, dalle 20 all’1 del giorno successivo. Nella stessa ordinanza è stabilito che, nelle giornate dal 2 al 6 giugno 2024 gli spettacoli dovranno svolgersi dalle 20 alle 23 rispettando scrupolosamente i limiti imposti dal piano di classificazione acustica comunale vigente. Il villaggio sportivo e musicale che richiama migliaia di giovani che, sino a tarda notte, contribuiscono alla confusione tra chiacchiere e urla, viene ancora ostacolato soprattutto dai residenti: “Abbiamo cercato di farlo spostare in un altro luogo chiedendo aiuto anche a vari politici, ma non è servito a nulla”, tuona Luigi Tolve, alla guida del comitato di abitanti delle strade attorno alla porzione green dove sarà installato anche un maxi palco. “La commissaria straordinaria non ci ha mai voluto incontrare, nonostante le nostre richieste. È chiaro che valuteremo ancora di più la possibilità di rivolgerci agli avvocati”. Il senso è chiaro: anche se per pochi giorni, musica e confusione a palla non sono bene accette da chi vive tra il tratto finale di via Campania e le strisce pedonali accanto alla rotonda.

E alla protesta, seppur per un altro motivo, si aggiungono anche 8 ambulanti. La Regione ha bocciato la richiesta di utilizzare lo sterrato di via Is Mirrionis perchè è pericolante. Troppo rischioso, per gli esperti, mettere camion bar. “E noi protestiamo”, avvisa Mauro Zedda, presidente di Ambulantando. “Sia oggi sia domani ci piazzeremo con i nostri furgoni davanti ai cancelli di ingresso di Ateneika. È assurdo che tante famiglie non possano lavorare e che non sia stato trovato uno spazio adatto in tutti questi mesi”.