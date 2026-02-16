“Siamo un partito autonomo e, pur rappresentando gli interlocutori del centrodestra, abbiamo un’azione politica autonoma”. Lo ha detto l’europarlamentare e leader di Futuro nazionale Roberto Vannacci, intervenendo a Oristano a un incontro con i simpatizzanti di “Un mondo al contrario”. Vannacci ha rivendicato l’indipendenza della propria formazione, citando come esempio la posizione assunta sul decreto relativo all’invio di armi all’Ucraina. “Ci porremo quale squillo di tromba, ‘s’ode a destra uno squillo di tromba’”, ha aggiunto. L’obiettivo dichiarato è “portare questa destra, slavata e messa in valigia, su una posizione che rappresenti una destra vera, orgogliosa e fiera di essere destra”.