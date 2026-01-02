Appuntamento per tutti gli appassionati delle quattro ruote storiche domenica 4 Gennaio a partire dalle ore 9.00 con ingresso gratuito per i partecipanti ed il pubblico.
L’evento “Vintage” è organizzato dall’associazione “Marotto Sound”, con il Patrocinio del Comune di Vallermosa e vedrà la partecipazione non solamente di club dedicati alle auto storiche, ma altresì di tanti appassionati che raggiungeranno il centro dell’abitato da numerose località dell’Isola.
I visitatori potranno ammirare da vicino degli autentici gioielli che hanno fatto la storia dell’automobilismo italiano ed internazionale, tra cui alcuni esemplari di assoluto livello storico-collezionistico, che hanno partecipato ai concorsi di eleganza per autovetture storiche più prestigiosi ed importanti.
La manifestazione si aprirà alle ore 9.00 con l’accoglienza degli equipaggi a cui verrà inoltre consegnata una “Medaglia ricordo” dell’evento, cui seguirà l’esposizione statica delle auto d’epoca al pubblico.
A partire dalle ore 10.00 si terrà la presentazione delle autovetture e dei relativi equipaggi, in un susseguirsi di iniziative che accompagneranno il trascorrere delle ore per i partecipanti ed i visitatori. A tal proposito. infatti, la musica e l’intrattenimento con lo Speaker Mirko Piras animeranno la manifestazione per l’intero arco temporale della sua durata.
Non mancheranno simpatiche iniziative, come quella che prevede una “pizzetta in omaggio” che verrà consegnata ai primi 100 iscritti, offerta dalla pasticceria artigianale “S’Offelleria di Luca Zorco”.
Intorno alle ore 11.00 le autovetture effettueranno un breve giro per le vie dell’abitato, che farà da preludio al pranzo convenzionato previsto dall’organizzatore per i componenti degli equipaggi delle auto ed i loro accompagnatori.
Nel primissimo pomeriggio, a partire dalle ore 14.00, verrà effettuata la “valutazione” delle auto partecipanti e si procederà con le foto ufficiali della manifestazione, insieme all’intervento di una modella.
Intorno alle ore 15.00, infine, si terranno i ringraziamenti per i partecipanti, i riconoscimenti per i Club più numerosi intervenuti all’evento e per le autovetture valutate dagli organizzatori.
Un evento che promette ancora una volta di regalare sorrisi ed emozioni per tutti gli appassionati del motorismo storico e non solo, per una giornata all’insegna della passione per le quattro ruote d’Epoca, assolutamente da non perdere.
Per informazioni e prenotazioni contattare il numero : 349/7539622.