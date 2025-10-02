Ussana, video intimo e riservato finisce in rete: in tre davanti al giudice. Si tratta di revenge porn, per caso una donna ha scoperto che le sue immagini erano state diffuse nel blog phica.eu, chiuso di recente dopo che numerose donne avevano denunciato la presenza delle loro immagini senza saperlo e, tanto meno, senza volerlo.
Come oggi riporta “L’unione Sarda”, la firma è di Francesco Pinna, sono comparsi in tre davanti al giudice per rispondere del reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.
