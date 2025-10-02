Cagliari, rumori sospetti e molesti in via Aosta: un forte fischio disturba giorno e notte i residenti che, esasperati, chiedono un intervento al fine di porre fine al disagio.

La zona è quella in prossimità della centrale di trasformazione Enel situata in via Aosta, non si conosce la provenienza e tanto meno la natura del rumore assordante che da giorni rimbomba incessantemente. “Questa è la situazione” spiega un residente che spera in un pronto intervento da parte delle istituzioni di competenza al fine di risolvere la problematica.