Manca poco a Natale e il clima delle feste è ben visibile e palpabile ovunque, a Ussana anche udibile, sin troppo, per chi ha chiesto esplicitamente di abbassare “il volume dell’audio esterno delle novene”. Una richiesta gentile, senza polemiche, insomma, è “eccessivo, avevo il cagnolino che non riusciva a stare tranquillo. Non voglio polemizzare, era davvero altissimo stasera” ha esposto un residente.

A dare risposta è stato don Simone, che ieri ha pubblicamente spiegato: “Oggi è il primo giorno della novena, e come si fa da anni, si mette per 10-15 minuti (in un orario che varia tra le 17.30 e le 18) un po di musica natalizia dal campanile.

Oggi, però ci sono un po di problemi di “rodaggio”… domani il volume sarà certamente più calibrato e il suono più pulito.

A chi con gentilezza e correttezza chiede, con gentilezza e correttezza si risponde. Grazie per la segnalazione, cercherò di risolvere il problema.

P.s. A chi non frega niente, lo faccia fino in fondo e non commenti su cose di cui “non frega niente””.