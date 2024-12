Padre Mario, come veniva chiamato, “da lassù continuerai a pregare per tutti noi”. Tanta commozione per quell’uomo che sin da giovane si era messo a disposizione di tutti, gentile e ben voluto per la sua propensione a insegnare alle nuove generazioni i veri valori per una vita semplice e serena, in base ai principi della solidarietà e della condivisione. Tante le comunità che ha abbracciato, si è sempre presentato in punta di piedi, senza far rumore, ma seminando bene, tanto, come ricordano i fedeli che lo hanno conosciuto. Si è spento ieri, in pace, domani l’ultimo saluto nella chiesa di Sant’Ignazio a Cagliari, la salma verrà, poi, tumulata nel cimitero di Bonaria.