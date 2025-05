Le attrazioni del parco divelte, distrutte da chi, senza scrupoli, non ha pensato allo sconforto dei piccoli cittadini che non potranno più giocare, almeno per il momento, con il dondolo e la bicicletta. Un atto avvenuto, sicuramente, durante la notte da uno o più ignoti e tra i cittadini pervade la delusione e lo sdegno per il mancato senso di civiltà, in questo caso, ai danni dei più piccoli. “Perché distruggere i giochi”, “che cattiveria” sono solo alcune delle riflessioni esposte dai residenti.