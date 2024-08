Ussana festeggia con il concerto di Gaia: tutti in piazza a cantare e ballare nel cuore dell’estate

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

In occasione della Festa per ” Santa Maria Assunta in Cielo ” si e’ tenuta sabato l’ unica data sarda del Tour della cantante.

Sound tipicamente sudamericano per la ventisettenne cantautrice salita alla ribalta negli ultimi anni grazie anche alla partecipazione a famosi ” Talent ” televisivi che l’ hanno vista arrivare rispettivamente seconda nel 2016 e al primo posto nel 2020 .

Nata nel 1997 a Guastalla in provincia di Reggio Emilia da madre brasiliana e padre italiano parla fluentemente anche il portoghese . I suoi brani traggono ispirazione dalla musica latino-americana, dal genere Urban e dal Pop.

Ha al suo attivo numerosi singoli di successo come ” Chega ” , ” Coco Chanel ” e ” Fucsia “pubblicati nel 2020 , ” Cuore Amaro ” , ” Boca “, ” What Christmas Means to me ” e Nuvole di Zanzare ” nel 2021 .

Successivamente si conferma con ” Salina ” nel 2022 ed a seguire con ” Estasi ” , ” Un sogno Splende in me ” e ” Tokio ” nel 2023 . Recentemente nel 2024 ha pubblicato ” Dea Saffica ” e ” Sesso e Samba ” , quest’ ultimo creato insieme al Rapper Tony Effe a attualmente uno dei brani che in breve tempo e’ diventato una delle Hit dell’ Estate.

Il numeroso pubblico che ha preso parte al Concerto ha potuto cosi’ ascoltare i brani che hanno caratterizzato il percorso artistico di Gaia in un crescendo di entusiasmo ed emozioni .

Grande e’ stato l’ impegno profuso dal Comitato durante tutto l’ anno che ha consentito lo svolgimento dei Festeggiamenti in onore di Santa Maria Assunta in Cielo nel modo piu’ ottimale riscuotendo un altissimo gradimento da parte dei cittadini e di tutti coloro che si sono recati ad Ussana per l’ occasione . Importante anche il sostegno dell’ Amministrazione Comunale , degli sponsor e del Parroco Don Simone.