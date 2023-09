Una raccolta fondi per terminare la sterilizzazione dei gatti dello stadio Sant’Elia

RACCOLTA FONDI PER TERMINARE LA STERILIZZAZIONE DEI GATTI DEL VECCHIO STADIO SANT’ ELIA.

L’ appello del dr. Giustino Claudetti, per poter completare l’ importante campagna di sterilizzazione dei gatti dello stadio Sant’ Elia:

“Prosegue senza sosta l’opera di sterilizzazione dei gatti della colonia censita all’interno del vecchio Stadio Sant’Elia.

Grazie all’autorizzazione concessaci dall’assessore allo sport e al patrimonio del Comune di Cagliari, Dssa Fioremma Landucci, ad entrare dentro lo stadio per tre giorni alla settimana, in orari congrui, stiamo cercando di completare le catture finalizzate alle sterilizzazioni. Sono rimasti 7 gatti da sterilizzare, fra cui alcune femmine particolarmente diffidenti , che non ne vogliono sentire di entrare nella gabbia trappola. In un caso ci siamo avvalsi della collaborazione di una volontaria esperta nell’uso del coppo, non utilizzabile, però,per alcuni gatti, per i quali sarebbe necessaria la teleanestesia tramite la cerbottana. Che però ha un certo costo.

L’appello che noi facciamo è quello di aiutarci con piccole donazioni in modo da poter far fronte alle spese della cerbottana(il solo intervento per un micio costa circa 100 euro,a cui va aggiunto il costo della sterilizzazione).

Stiamo facendo una corsa contro il tempo, perché temiamo che a breve le gatte riprenderanno ad accoppiarsi (sempre che non l’abbiano già fatto)e a figliare.”

Postepay Giustino Claudetti

Per donazione intestata a Claudetti Giustino, causale ” Contributo sterilizzazioni Stadio Sant’ Elia”

Poste Pay numero

5333 1710 7540 9447

Codice fiscale

CLDGTN58B08B354O

