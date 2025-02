Intervento dei carabinieri di Assemini, con il supporto degli Artificieri del Reparto Operativo – 2ª Sezione del Comando Provinciale di Cagliari, in località Su Pardu Nou a seguito del ritrovamento di un presunto ordigno esplosivo all’interno di un magazzino privato.

La segnalazione è stata effettuata da una donna residente nella zona, che mentre era intenta a riordinare un deposito appartenuto al marito deceduto, si è imbattuta nel manufatto sospetto, riconoscendone l’aspetto potenzialmente pericoloso. Resasi conto dell’anomalia, ha immediatamente contattato il 112, permettendo ai militari di intervenire tempestivamente per mettere in sicurezza l’area.

Dopo un primo sopralluogo, la situazione è stata affidata agli specialisti del Nucleo Artificieri, che hanno accertato la natura dell’oggetto: si trattava di una bombetta antisom calibro 100, della lunghezza di circa 50 centimetri, di fabbricazione francese e impiegata in ambito militare da sommergibili. L’ordigno, pur non essendo attivo come esplosivo convenzionale, risultava comunque dotato di un caricamento chimico speciale a effetto fumogeno e illuminante, richiedendo dunque un intervento altamente specializzato per la rimozione e bonifica.

L’area è stata immediatamente delimitata per garantire la sicurezza della popolazione e sono state avviate le procedure per il successivo smaltimento dell’ordigno, che avverrà in un sito idoneo sotto il coordinamento delle autorità competenti.