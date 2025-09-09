È stato presentato ricorso in Cassazione contro la condanna all’ergastolo inflitta a Fulvio Baule, 42 anni, di Ploaghe, riconosciuto colpevole del duplice omicidio dei suoceri e del tentato omicidio della moglie, Ilaria Saladdino, avvenuto a Porto Torres nel febbraio 2022.

Il legale dell’uomo ha impugnato la decisione della corte d’appello di Sassari che, lo scorso 31 marzo, aveva confermato la sentenza di primo grado senza riconoscere le attenuanti generiche. La difesa contesta in particolare la mancata riapertura della perizia psichiatrica, già chiesta in appello.

Nel ricorso la difesa sostiene che i giudici avrebbero dovuto valutare la concessione delle attenuanti sulla base della personalità dell’imputato, del suo stato psicologico e dei comportamenti successivi al fatto. Due i motivi principali: l’errata applicazione della legge penale e la motivazione ritenuta contraddittoria e illogica, con riferimento sia agli elementi favorevoli all’imputato sia al presunto deficit psichico.