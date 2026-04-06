Il traffico maggiore è stato registrato in direzione Cagliari: i lavori per il Tyrrhenian Link, regolati da due semafori, hanno costretto gli automobilisti a procedere quasi a passo d’uomo. Non solo: sono stati segnalati rallentamenti anche a causa di chi non ha rispettato la segnaletica, ostruendo, così, il passaggio.

Inoltre non sono mancati gli incidenti che hanno allungato ancor più i tempi di attesa in coda.

Tutti in fila per rientrare a casa: caos lungo la ss125, tra incidenti e lavori in corso la Pasquetta finisce nel delirio. Lunghe code di auto incollonate, l’intenso traffico ha causato forti rallentamenti e disagi a chi, dopo una giornata trascorsa prevalentemente al mare, rientrava a casa.