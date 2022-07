Truffa a Monserrato: si finge rappresentante di un Caf e porta via 200 euro a una donna russa, denunciato un 62enne.

L’8 luglio, i Carabinieri della Stazione di Monserrato, a conclusione di un’attività d’indagine hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per truffa, un 62enne del luogo, il quale spacciandosi per rappresentante di un C.A.F. associato a una sigla sindacale, aveva indotto una 50enne russa, residente a Monserrato, a versare la somma di euro 200,00 (duecento) quale corrispettivo per esperire le pratiche del rinnovo del passaporto della madre, non provvedendo allo sviluppo della pratica. La donna dunque si è vista costretta a sporgere regolare querela contro il truffatore.