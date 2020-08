Troppo disinfettante sulla tastiera, nuovamente in tilt il postamat di Monserrato. Un gesto assolutamente da evitare, ben segnalato da Poste Italiane, eppure c’è ancora chi pensa di versare o spruzzare liquido igienizzante, per allontare il rischio del contagio, causando la rottura dei circuiti. Ecco cosa sta succedendo a Monserrato.

L’atm di piazza Maria Vergine è fuori uso da lunedi e notevoli sono i disagi per i cittadini che non possono usufruire di questo importante servizio. Anche qualche mese fa è avvenuto un episodio identico. I tecnici sono comunque già al lavoro per risolvere il problema.

Per operare in totale sicurezza sugli atm occorre usare tutte le oramai normali precauzioni utilizzate in occasioni dove è necessario un “contatto” per eseguire delle operazioni come ad esempio indossare dei guanti. “Poste ha già interessato il personale tecnico per un intervento di riparazione e l’atm tornerà operativo nei prossimi giorni – spiega l’azieda – compatibilmente con i tempi necessari a risolvere il guasto”. Presso l’ufficio postale di Monserrato è comunque possibile prenotare da remoto il turno allo sportello per evitare la fila e compiere le stesse operazioni del postamat.